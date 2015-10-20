Есть ли место у руля? - новости о вакансиях топ-менеджмента

Говоря о рынке труда в Украине, только ленивый еще не упомянул постигшие его изменения, наступившие как вследствие экономического кризиса, так и череды конфликтов на востоке и юге нашей страны. И немудрено: столь резкое изменение вектора направленности рынка - от уверенного развития к повсеместной экономии и оптимизации - коснулось всех сфер трудовой деятельности. Довольно ощутимо пострадал от влияний кризисного времени относительно небольшой по количеству вакансий и в то же время достаточно объемный в части финансовых отчислений рынок вакансий топ-менеджмента. Во второй половине 2014 - первом полугодии 2015 года спрос на топ-менеджеров в частных компаниях резко упал. Также ощутимо сократились и зарплатные фонды в этом секторе.

Ощутимее всего по руководящему звену в украинском бизнесе ударила девальвация национальной валюты. Ведь большая часть топов получала зарплаты в гривне, без привязки к курсу доллара или евро. И только сравнительно небольшая часть компаний во время кризиса рискнула удерживать для своих сотрудников выплаты в долларовом эквиваленте.

Согласно данным экспертной группы портала поиска работы JobUA, в пятерку наиболее оплачиваемых сфер во втором полугодии 2015 в Украине вошли: сфера недвижимости и строительства, производственная, транспортная и фармацевтическая отрасли.

Кроме того, увеличилась востребованность топовых специалистов в государственном секторе.

"Сейчас мы видим интересную картину - в качественном, хорошо обученном топ-менеджменте появилась заинтересованность непосредственно у Правительства, - заявляет учредитель портала поиска работы JobUA Сергей Соколов. - Мало того, к поиску руководителей государственных компаний привлечены такие игроки международного рынка как Deloitte, Ernst&Young и PricewaterhouseCoopers. И это достаточно весомое подтверждение серьезности заявлений нашей власти".

По мнению Соколова, вакансий для топ-менеджмента в Украине мало, однако найти работу высококачественному специалисту все же можно. Лидируют по количеству востребованности топовых руководящих специалистов Киев, Харьков, Днепропетровск Одесса и Львов. И данный факт напрямую зависит от роста вовлеченности указанных областей в экономическую жизнь страны.

Так, по статистике портала JobUA - в Харьковской области вакантны места около 150 топ-менеджеров, во Львове - около 100, а в Киеве и области таких вакансий уже более 600.

В то же время стоит отметить, что предложения по зарплатам для топовых позиций во втором полугодии 2015 Украине все еще в 1,5-2 раза ниже ожидаемого. Это связано с тем, что большинство компаний не торопится увеличивать затраты на персонал даже после выхода из кризисного "пике".

Так, зарплатная политика в топовом сегменте колеблется от 15 до 100 тыс. гривен. Наиболее высокие зарплаты руководителям предлагают в столице - от 20 до 100 тыс. гривен при среднем сегменте в 27-30 тысяч. В Харькове и Одессе средний ценовой сегмент зарплат топ-менеджеров колеблется от 16 до 25 тысяч.

Однако, по словам Соколова, в грядущем году следует ожидать постепенного снижению разницы между зарплатным фондом до и после девальвации гривны к относительному равновесию, что несомненно позитивно скажется на итоговом размере выплат во всех сферах.