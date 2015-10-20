Россиянам рассказали о выгодах от повышения пенсионного возраста

Бывший министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин полагает, что повышение пенсионного возраста в России на один год способно высвободить более 250 млрд руб. на бюджетные расходы, позволив сразу покрыть дефицит пенсионного обеспечения.

Об этом он заявил сегодня на XIV общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах России: пространство выбора и выбор пространства", пишет ТАСС.

"Примерно, годовое повышение пенсионного возраста дает от 250 млрд рублей и больше. То есть, сегодня такое повышение на один год по сути бы ликвидировало дефицит индексации на полный объем до 12% в год. То есть за счет тех ресурсов, которые уже есть, — 4%, треть (предполагаемой индексации 2016 года), и за счет повышения пенсионного возраста еще можно было бы проиндексировать почти на уровень инфляции", — указал Кудрин.

Кудрин сегодня поддержал оценки главы Минэкономразвития РФ Улюкаева относительно параметров возможного повышения пенсионного возраста в России. "Примерно эксперты сходятся на том, что при нынешней ситуации лучше определить долгосрочный возраст выхода на пенсию около 63 лет для мужчин и для женщин. Это не значит, что повышение начнется со следующего года, обсуждается шаг увеличения — по полгода в год или по году в год", — пояснил Кудрин.

На его взгляд, "недоиндексируя" пенсии, мы начинаем решать дефицит пенсионной системы за счет пенсионеров". "А предлагается решать за счет трудящихся людей, которые, поработав на год-два больше, обеспечат достойную пенсию, в том числе индексацию. Мое мнение о шаге — сегодня можно сделать полгода, но только если мы начнем со следующего года или через год. Если мы оттянем на 3-4 года, то там нет вариантов — нужно будет делать это (повышение) по году (ежегодно)", — сказал экс-министр финансов.

Накануне глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев высказал мнение, что альтернативы повышению пенсионного возраста в стране не существует, и предложил поднять его до 63 лет и для мужчин, и для женщин.

"Мое мнение такое — 63 года и для мужчин, и для женщин", — подчеркнул он.

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Ранее Улюкаев предупреждал, что промедление с повышением пенсионного возраста чревато необходимостью более жестких решений в будущем.