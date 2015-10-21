Нью-Йорк наказал табачные компании: они оплатят лечение курильщиков на $550 миллионов

Власти Нью-Йорка получат компенсацию от крупнейших американских производителей табачных изделий в $550 млн в соответствии с мировым соглашением, заключенным по окончании 12 лет судебных тяжб, передает Газета.RU со ссылкой на официальный сайт генпрокурора Эрика Шнайдермана.

«Крупные производители должны оплачивать урон, который табак причинил и продолжает причинять населению Нью-Йорка», - отмечает обвинитель.

Читайте такжеМинздрав поддерживает инициативу по повышению акциза на сигареты на 40% в 2016 годуПо словам генпрокурора, половина этой суммы достанется штату, а остальное - властям города и ряду округов. Все средства будут направлены на лечение граждан с заболеваниями, вызванными курением. Он также подчеркнул, что табачные компании будут привлекаться к ответственности и в дальнейшем.