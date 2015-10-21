Закон "Об электронной коммерции" требует доработок – эксперт

Такое мнение в эфире программы «Електронне суспільство» озвучил директор по развитию компании «Универсальные информационные технологии» Максим Нечаев.

По словам эксперта, принятия этого документа участники отечественного рынка ждали очень долго.

«Прежде всего, этот закон важен для интернет-торговцев. Если ранее для проведения операции покупки в интернете существовала оферта в электронном виде, которая сама по себе не несла никаких юридических последствий, то теперь утвержденным законом предусмотрено, что электронная версия договора приравнивается к бумажной», - сказал он.

Максим Нечаев также отметил, что данная норма защищает обе стороны: и покупателя, и продавца, так как согласно закону сделка подтверждается электронной цифровой подписью. В целом, принятый и подписанный Президентом закон позитивно скажется на темпах развития украинского рынка электронной коммерции.

«Уже сейчас ежегодные темпы роста рынка составляют 30-40%. Этому способствует появление новых сервисов, а также рост уровня доверия потребителей к банковской сфере, в том числе и к сервису оплаты товаров и услуг в интернете с помощью банковских карт», - сообщил Максим Нечаев.

Среди наиболее востребованных сервисов данного направления, была отмечена услуга перевода средств с карты на карту (Р2Р).

Однако, по мнению эксперта, в законе есть и существенные недоработки:в частности, в документе предусмотрены практически все нюансы деятельности юридических лиц, а взаимодействие частных лиц этот закон обошел стороной.

«Получается, что закон как-то «оградил» частных лиц от этой деятельности, не выдвинув к ним требования. И это действительно существенное упущение, так как сейчас в нашей стране очень распространена торговля между частными лицами новыми товарами и товарами б/у на таких площадках как OLX, Prom.ua, Klumba и т.д.», - заявил эксперт.

Максим Нечаев отметил, что рынок не стоит на месте, постоянно развивается, поэтому изменения в закон «Об электронной коммерции» нужно будет вносить уже очень скоро.

«Сейчас участники рынка предлагают более усовершенствованную версию сервиса передачи средств с карты на карту, так называемую услугу Pay2me, с помощью которой можно создать индивидуальные ссылки и QR-коды для размещения на своих сайтах и страницах в соцсетях для быстрого приёма денег. Для того, чтобы сбалансировать и это направление рынка e-commerce, необходимо уже начинать инициировать изменения в закон», - резюмировал Максим Нечаев.