Крымчане не откликнулись на призыв России "подарить дрова"

Крымчане не присоединились к всероссийской благотворительной акции «Подари дрова», передают "Новости Крыма".

Как известно, акция направлена на оказание помощи одиноким пенсионерам, в чьих домах до сих пор печное отопление. Покупка и доставка дров на зиму в среднем по России составляет 5-6 тысяч рублей (1 дол. - в среднем 62 руб.), а пенсия иногда бывает и ниже 7-ми.

Читайте такжеМИД жестко осуждает захват РФ культурных, материальных и исторических ценностей Украины в Крыму«Мы слышали об этой акции по телевизионным каналам, и необычное направление заставило нас провести небольшой опрос среди нашей базы нуждающихся и подтвердилось, что в дровах большинство из них не нуждается: Крым богат лесами, найти заваленное дерево и принести домой дрова вполне возможно», – прокомментировала ситуацию директор благотворительного фонда «Добро мира: волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

По ее словам, если появится дополнительная информация о необходимости проведения соответствующей акции, крымские волонтеры к ней присоединятся. Однако она сомневается, что это произойдет.

«У нас теплый регион – серьезные холода бывают раз в несколько лет, а минусовая температура обычно длится не больше месяца в году. Многие деревни газифицированы, ну а там где нет газа, часто отапливают жилище обогревателями», – заявила она.

Акция «Подари дрова» вызвала широкий резонанс в России после того, как прокомментировал ее оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге. «Если машина дров стоит 5000 рублей, то продав наручные часы Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны, где «каждый выживает как может» и «зима – страшное время для стариков», то 37 000 000 рублей/5000 рублей за машину = 7 400 машин дров для пенсионеров страны».