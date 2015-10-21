Турецкий бизнес рассматривает возможности расширения своей деятельности на Винниччине

В частности, во время встречи с председателем облгосадминистрации Валерием Коровием иностранные гости обсудили пути улучшения условий ведения бизнеса, перспективы активизации и потенциальные направления межрегионального сотрудничества Винницкой области и регионов Турции.

Глава исполнительной ветви областной власти Валерий Коровий отметил, что бизнес Винницкой и Турции тесно взаимосвязан.

«Экспорт Винниччины в Турцию увеличился в 5 раз. В частности, Винницкий масложир комбинат поставляет масло , компания Барлинек Инвест - паркетную доску. Кроме того, на турецком рынке присутствуют и целый ряд предприятий пищевой промышленности нашего региона . Что касается импорта – то это машиностроение , которое для нас является чрезвычайно важным , много продукции легкой промышленности поставляется на винницкий рынок. Однако убежден, что наше сотрудничество может быть большим. Наш бизнес четко переориентируется на другие рынки сбыта своей продукции и формы сотрудничества. В городе Винница созданы две «Green Zone», где можно размещать крупные предприятия. Также мы имеем 16 «brownfield» - это территории бывших предприятий и заводов, которые не работают, но там есть мощности и можно работать», - отметил Валерий Коровий.

В то же время руководитель Винницкой области отметил, что нужно рассматривать в качестве приоритетного направления сотрудничества, и туризм.

«Мы могли бы теснее наладить сотрудничество в части инвестиций в сферу туризма. Особенно, учитывая тот опыт, который есть в турецком туризме. У нас есть Хмельник, который известен как город-курорт» - подчеркнул Валерий Коровий.

В свою очередь вице-председатель TUID “Международного союза бизнесменов Украины и Турции Бурак Пехливан поблагодарил за теплый прием и выразил надежду, что визит в Винницкую область будет плодотворным и поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Турцией и Украиной.

Бурак Пехливан рассказал участникам собрания, что Международный союз бизнесменов Украины и Турции TUID был основан в Киеве в 2004 году группой турецких бизнесменов при поддержке Посольства Турецкой Республики в Украине. Сегодня представительства организации также функционируют в Харькове, Одессе, Херсоне и Стамбуле. Сейчас работают над открытием филиалов в других городах Украины.

«Мы налаживаем связи для сотрудничества с турецкими компаниями, которые определенным образом представляют турецкий мир бизнеса в Украине. А тем украинским фирмам, которые работают в Турции, всячески помогаем и стараемся способствовать их дальнейшему развитию. Мы презентуем бизнес всех отраслей. Однако мы развиваем не только бизнес связи, но и культурные, ведь это тоже важно для развития отношений между странами. Мы хотим больше инвестировать в Украину, поэтому сформировали делегации, которые в поисках партнеров отправились в области Украины, в частности в Винницкую. Для нас очень интересна Винниччина, поэтому надеемся что в ближайшее время сюда будут сделаны инвестиции. Через три недели будут проходить Дни Украины в Стамбуле при участии нашей организации, и мы сделаем там презентацию об Украине, и в частности о Винниччине», - отметил Бурак Пехливан.