В России начали повышать пенсионный возраст, чиновники смогут выходить на пенсию с 65 лет

В России начали повышать пенсионный возраст, чиновники смогут выходить на пенсию в 65 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании российского правительства сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сегодня рассмотрим документ, который был подготовлен по пенсионному возрасту для отдельных категорий граждан. Речь идёт о выходе на пенсию государственных служащих, гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности в различных структурах – это наш парламент, то есть Государственная дума, Совет Федерации, члены правительства, – то есть лица, которые именно замещают так называемые государственные должности", - сказал Медведев.

По его словам, речь идёт об увеличении возраста выхода на пенсию для этих категорий граждан до 65 лет, а сейчас действует общий порядок.

Он сообщил, что эта инициатива была предложена депутатами Госдумы.

"Введение этой нормы повлечёт за собой коррекцию некоторых положений законодательства, в том числе по срокам и порядку исчисления стажа. Законопроект касается вполне определённой части работающих граждан нашей страны и, естественно, должен предусматривать переходные периоды, для того, чтобы люди могли подготовиться и уже с полным осознанием дела принять для себя то или иное решение", - отметил Медведев.

"Для абсолютного большинства других людей возраст выхода на пенсию сохраняется в рамках действующего законодательства", - заверил он.

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23 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил за срочное повышение пенсионного возраста в России.

"Нужно срочно решать вопрос повышения пенсионного возраста. Это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов", - сказал Силуанов.