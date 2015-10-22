Германия ожидает дефицита бюджета из-за трат на беженцев

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на последний отчет Министерства финансов Германии, передает Прайм.

Заместитель министра финансов Германии Томас Штеффен пояснил, что в 2015 году бюджет страны будет исполнен с профицитом. "Однако нынешние прогнозы на следующий год указывают на почти сбалансированный бюджет в связи с увеличением расходов, в основном идущих на принятие и размещение беженцев", – пояснил Штеффен.

Правительством страны в октябре текущего года было принято решение увеличить расходы федерального бюджета на поддержку регионов в связи с необходимостью содержания мигрантов почти в два раза.

Германия ожидает, что до конца 2015 года в страну прибудет от 800 тысяч до 1 миллиона беженцев. Это в четыре раза превышает приток мигрантов в 2014 году. Суммарные затраты на размещение приезжих местные органы власти оценивают на уровне 15 млрд евро в 2015 году, что на 9,6 млрд евро превышает прошлогодние показатели.

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Государственный бюджет Германии включает в себя федеральную казну, бюджеты на уровне земель и органов местного самоуправления, а также траты на соцобеспечение.