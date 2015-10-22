Суд Евросоюза освободил от налогов обмен биткоинов

Суд Евросоюза вынес решение освободить от налогообложения обмен криптовалюты биткоин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В постановлении суда сказано, что виртуальные валюты должны регулироваться теми же правилами, что и традиционные деньги.

При этом суд подчеркнул, что в теории биткоины могут облагаться налогом. Однако в ситуациях с обменом этих единиц на другие валюты налог на добавленную стоимость (НДС) взиматься не может.

Дело было запущено по результатам судебной тяжбы в Швеции о том, должно ли государство дать биткоинам возможность быть обмененными без налогообложения.