Суд Евросоюза освободил от налогов обмен биткоинов
15:49, 22 октября 2015Разное
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В постановлении суда сказано, что виртуальные валюты должны регулироваться теми же правилами, что и традиционные деньги
REUTERS
Суд Евросоюза вынес решение освободить от налогообложения обмен криптовалюты биткоин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
В постановлении суда сказано, что виртуальные валюты должны регулироваться теми же правилами, что и традиционные деньги.
При этом суд подчеркнул, что в теории биткоины могут облагаться налогом. Однако в ситуациях с обменом этих единиц на другие валюты налог на добавленную стоимость (НДС) взиматься не может.
Дело было запущено по результатам судебной тяжбы в Швеции о том, должно ли государство дать биткоинам возможность быть обмененными без налогообложения.
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