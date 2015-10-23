Необходимость внедрения системы управления охраной труда

Система управления охраной труда (СУОТ) внедряется на предприятиях для того чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности, - утверждают в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

Страховые эксперты Фонда социального страхования от несчастных случаев объясняют, что система охраны труда объединяет совокупность правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Кроме создания оптимальных условий труда для персонала, эффективная система управления охраной труда позволяет рационально использовать производственные ресурсы, повысить производительность труда и качество изготовляемой продукции или предоставляемых услуг.

Главный показатель эффективности системы управления охраной труда это достижение такого уровня защиты от вредных и травмоопасных факторов, когда устраняются угрозы здоровью. Достичь его можно только в том случае, если учитывать все аспекты охраны труда на каждом этапе производственного процесса, на каждом участке производства, на каждом рабочем месте.

СУОТ подразумевает постоянный контроль над персоналом предприятия, машинами, механизмами, технологическими процессами предприятия, независимо от сферы деятельности и отраслевой принадлежности.

В Фонде социального страхования от несчастных случаев объясняют, что рабочие органы исполнительной дирекции оказывают помощь в разработке и внедрении системы управления охраной труда на предприятиях. Лишь за первое полугодие 2015-го года страховыми экспертами по охране труда региональных отделений Фонда принято участие в разработке СУОТ на 8590 предприятий, что 55,4% больше по сравнению с I полугодием 2014 года.

Активный процесс по внедрению СУОП, в первом полугодии, проходил в следующих регионах: в Харьковской области - на 772 предприятиях, в Одесской - на 762 предприятиях, в Запорожской - на 632 предприятиях, в Винницкой области - на 544 предприятиях.

Как утверждают страховые эксперты Фонда социального страхования от несчастных случаев, внедрение СУОП помогает избежать травматизм.