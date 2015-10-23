В России одобрили закон, повышающий пенсионный возраст госслужащим

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста госслужащим по итогам заседания Кабинета министров, сообщает Прайм.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается изменение возраста выхода на пенсию для государственных служащих с 60 до 65 лет. Также предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, которое дает право на назначение пенсии за выслугу лет и определение её размера, с 15 до 20 лет. Проект закона, который был одобрен комиссией кабмина 21 октября, уже предусматривает переходный период.

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Как сообщал УНИАН, в России начали повышать пенсионный возраст, чиновники смогут выходить на пенсию в 65 лет.