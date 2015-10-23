ХКДП в 2015 году сохранит уровень продаж продукции на уровне прошлогодних показателей - директор комбината

Хорольский комбинат детских продуктов (ХКДП) в 2015 году планирует выйти на показатели 2014 года, не смотря на потерю рынков сбыта в Крыму и в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в связи с проведением АТО. Об этом сообщил директор ХКДП Виталий Ильницкий.

Основным видом экономической деятельности ПАТ «Хорольский МКК ДП», является производство сухих молочных продуктов для детского питания.

По словам руководителя комбината, по состоянию за 9 месяцев 2015 года ХКДП реализовал, а соответственно и произвел 3,415 тыс. тонн сухих молочных продуктов для детского питания. Это на 51,2 тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года. Учитывая тот факт, что отсутствует возможность осуществлять регулярные поставки детского питания на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой обл. и также в АР Крым, комбинат не только сберег, но и увеличил свою долю на рынке детского питания (заменителей грудного молока) до 53%.

С марта 2014 года комбинат начал выпускать бутилированную воду для детского питания. В 2014 году реализация воды составила 1,964 тонн, а за 9 месяцев 2015 года 2,679 тонн.

Директор ХКДП Виталий Ильницкий полагает, что по итогам 2015 года предприятие выйдет на запланированный уровень рентабельности.

«Не смотря на потерю некоторых внутренних рынков сбыта, в частности Крыма и части районов Донецкой и Луганской областей, предприятие демонстрирует очень хорошие показатели. Принимая во внимание сложную ситуацию в стране, в 2015 году мы планируем сохранить объемы производства», - говорит Ильницкий.

Лидерами по реализации ХКДП в 2014-2015 гг. остаются сухие детские смеси и детская питьевая вода.

Хорольский комбинат детских продуктов основан в 1972 году. Он является единственным производителем детского и специального питания на территории Украины. Производство продукции Хорольского МКК ДП размещено в экологически чистом районе Полтавской области, оснащено технологическим оборудованием ведущих европейских фирм-производителей. Основной продукцией комбината являются сухие детские смеси и детская питьевая вода.