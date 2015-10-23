Основатель Zara обогнал Гейтса и стал богатейшим человеком в мире

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes первое место занял основатель сети магазинов Zara, предприниматель Амансио Ортега: ему удалось обойти основателя Microsoft Билла Гейтса, пишет ТСН.

Ортега возглавил рейтинг, обновляемый в реальном времени с учетом курса акций.

Его состояние Forbes оценил в $78,9 млрд по состоянию на 16:31 (по киевскому времени).

Состояние Гейтса на данный момент составляет $78,1 млрд - он занимает второе место.

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В то же время в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes Ортега занимает четвертое место с состоянием $64,5 млрд. Билл Гейтс сохраняет за собой 1 место с $79, 2 миллиардами.

Ортега основал Zara в 1975 году, в 1985 году бизнесмен создал компанию Inditex, которая управляет шестью тысячами магазинов в 88 странах мира под брендами Zara, Pull & Bear, Bershka и другими.