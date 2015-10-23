На Черниговщине убили двух инкассаторов: "ПриватБанк" заплатит миллион за поимку нападавших
В Черниговской области сегодня, 23 октября, было совершено вооруженное нападение на инкассаторскую машину «ПриватБанка». При этом погибли два сотрудника банка.
Как сообщает пресс-служба банка, «ПриватБанк» назначил награду в 1 миллион гривень за помощь в поимке преступников.
Вознаграждение выплатят за "информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения и задержанию преступников".
Информацию можно сообщить по телефону бесплатной линии 3700.
В банке выразили соболезнования родственникам погибших при налете сотрудников и пообещали оказать им материальную помощь.
"К сожалению, с таким зверством по отношению к нашим сотрудникам мы встречаемся уже не впервые", - заявил председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет.
Детали самого ограбления пока неизвестны. О добыче грабителей информации также нет. На месте происшествия работают сотрудники милиции.