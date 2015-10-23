На Черниговщине убили двух инкассаторов: "ПриватБанк" заплатит миллион за поимку нападавших

Как сообщает пресс-служба банка, «ПриватБанк» назначил награду в 1 миллион гривень за помощь в поимке преступников.

Вознаграждение выплатят за "информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения и задержанию преступников".

Информацию можно сообщить по телефону бесплатной линии 3700.

В банке выразили соболезнования родственникам погибших при налете сотрудников и пообещали оказать им материальную помощь.

"К сожалению, с таким зверством по отношению к нашим сотрудникам мы встречаемся уже не впервые", - заявил председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет.

Детали самого ограбления пока неизвестны. О добыче грабителей информации также нет. На месте происшествия работают сотрудники милиции.