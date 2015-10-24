Суд в США отклонил иск к Facebook на $15 миллиардов о слежке за пользователями

Суд в Калифорнии отклонил иск к Facebook по делу о слежке за пользователями с помощью cookies, сообщает Bloomberg.

Из материалов дела следует, что зарегистрировавшиеся в 2010–2011 годах пользователи не были согласны со сбором информации с помощью cookies после выхода из соцсети.

Facebook, по мнению пользователей, не должен был собирать информацию в тот момент, когда они не пользуются социальной сетью.

Судья согласилась с адвокатами компании и отметила, что истцы не смогли доказать какой-либо моральный и материальный ущерб.

Пользователи нескольких штатов должны пересмотреть свои претензии до 30 ноября и предъявить их суду.

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Закон предусматривает штраф в размере $100 за нарушение прав частной жизни, истцы основываются на данных о 150 млн вовлеченных в инцидент пользователях, то есть общая сумма штрафа может достичь $15 млрд.