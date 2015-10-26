Китай обошел бывший СССР по количеству пятилеток

В конце октября Коммунистическая партия Китая опубликует некоторые положения пятилетнего плана по развитию экономики, который станет 13-м по счету. Таким образом, Китай наконец-то обошел СССР по количеству пятилеток, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Economist.

"Главной проблемой, с которой в данный момент столкнулся Китай, является поиск нового двигателя экономического роста, так как индустриализация исчерпывает себя", - говорится в сообщении.

Новый план будет значительно отличаться от предыдущих пятилеток и будет устанавливать конкретные задачи по производству стали и зерна, а также включать в себя вопросы, связанные с централизованным планированием экономики. В плане будут разъяснены и основные политические приоритеты на ближайшие пять лет.

"Есть явные признаки того, куда партия хочет привести страну", — прокомментировал новый план представитель Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди.

Отмечается, что местные чиновники пытаются проводить политику в соответствии с новым планом. Банки направляют средства в те отрасли промышленности, которые, согласно плану, должны развиваться наиболее активно. Государственные и частные компании тоже меняют свои бизнес-модели в соответствии с планом.

В последние годы план охватывает все более широкий спектр проблем. В настоящее время приоритетными вопросами для Китая являются загрязнение окружающей среды и социальное обеспечение.

Важной частью нового плана по-прежнему является ВВП. Государственные СМИ утверждают, что, по прогнозам предстоящей пятилетки, новый ориентир по росту ВВП страны должен составить 6,5% в год на несколько лет. Такие прогнозы могут оказать серьезное влияние на экономическую политику. Некоторые экономисты призвали Китай отказаться от плана по росту ВВП и "дать себе передышку". Однако представитель Китайского института реформ и развития Куанг Сяньмин сказал, что план не изменится, так как он "служит путеводной звездой для всех других экономик".

Будет затронут и ряд других задач, подчеркивает издание. В настоящее время более 70 миллионов китайцев все еще живут за чертой бедности, в связи с чем план, скорее всего, будет включать в себя обязательство по расширению социальных выплат. Некоторые считают, что новый план отменит закон "одна семья — один ребенок". Сокращение выбросов углерода, инвестиции в высокотехнологичные отрасли и строительство городов-миллионников — подобные цели также, вероятно, будут присутствовать в плане.

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Автор статьи сообщает, что подробная информация о новой пятилетке появится лишь в марте, когда план будет официально утвержден парламентом Китая.