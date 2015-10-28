Юридическая компания Arzinger выступает в интересах бизнеса братьев Клюевых - журналист

Об этом в своем Facebook написал журналист Сергей Щербина.

Он напомнил, что в Украине действовал один из самых высоких "зеленых тарифов" в Европе, установленных в интересах компании Клюевых Active Solar, которая строила солнечные электростанции.

"Под их строительство во времена Виктора Януковича их компании получали земельные участки, оборудование для этих станций ввозилось без уплаты пошлин и НДС, и т.д", - отметил журналист.

Щербина написал, что значительные мощности солнечных станций Клюевых остались в аннексированном Крыму, "но, как писали СМИ, даже оставшиеся на материке станции к концу 2014 года получили от государственного "Энергорынка" около 3 миллиардов гривен".

"Еще в 2014-м Кабмин принял постановление, которым предложил НКРЭ снизить зеленый тариф, что и было сделано. А позднее – в июле 2015 - снизить тариф для солнечных электростанций решила и ВР", - добавил журналист.

"Однако, как рассказали информированные люди из Минэнерго, сейчас наблюдается интереснейший процесс. Компании Клюева активно судятся с НКРЭ и Кабмином, пытаясь взыскать с государства деньги, считая постановление о снижении "зеленого тарифа" незаконным", - отметил он.

По словам Щербины, "только за период с октября 2014 по январь 2015 года ряд компаний Клюева (Нептун Солар, Франко Солар, Болград Солар, Дунайская СЭС 1-2, Лиманская Энерджи 1-2 и т.д.) хотят взыскать 83 миллиона гривен".

"Вместе с тем, Клюевым помогают и другие силы. Еще в 2014 распоряжение Кабмина о снижении "зеленого тарифа" было признано незаконным Минюстом. А законопроект о его снижении Верховной Радой был удачно переписан – вместо снижения до 2030 года там появилось снижение до 2017 года", - добавил журналист.

"В этой связи интересно, что с активной критикой проектов снижения "зеленого тарифа" выступала юридическая фирма Arzinger, давеча громко раскритикованная другим представителем "Народного фронта" Татьяной Черновол за отношения с Курченко и Роснефтью", - написал он.

Как известно, Черновол сообщила, что представители этой компании, обслуживающей интересы Роснефти, Виталий Касько, Антон Янчук и Сергей Шкляр работают замгенпрокурора и заместителями министра юстиции.

"Еще в 2011 году на сайте фирмы Arzinger появилось сообщение о том, что она консультирует компанию, владеющую парком солнечных электростанций в Украине. Если я правильно понимаю, речь идет о компании Клюева", - написал Щербина.

"Более того, еще в 2009 году Arzinger было учреждено "Европейско-украинское энергетическое агентство" в партнерстве с некоей швейцарской фирмой SGE Group AG, ныне ликвидированной. ЕУЭА также активно лоббировало вопросы солнечной энергетики", - добавил он.