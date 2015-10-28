Страховая группа "ТАС" Тигипко намерена выкупить 45% своих акций

Страховая группа "ТАС" намерена выкупить у акционера - компании T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр) 44,93% своих акций, или 5,547 тысячи штук, для последующего их аннулирования.

Об этом группа сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры СГ "ТАС" на собрании 26 октября. Выкуп пройдет в период с 26 октября по 16 ноября 2015 года включительно, цена выкупа одной акции составляет 15,058 тысячи гривень, номинал акции – 15 тысяч гривень.

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Справка УНИАН. Страховая группа "ТАС" работает на рынке Украины с 1998 года. Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, Национального клуба страховых выплат Украины, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Бюро кредитных историй.

Основным владельцем компании является Сергей Тигипко через компанию "Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед" (Кипр, 99,7222% акций).