Кабмин ликвидировал кадровый резерв руководителей госпредприятий и организаций

Кабинет министров Украины своим решение ликвидировал существовавший в Украине с 1999 года кадровый резерв руководителей государственных предприятий, государственных учреждений и организаций.

Об этом говорится в постановлении №867, опубликованном на сайте правительства.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 18 октября 1999 № 1912 "Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций", - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года правительство приняло решение назначать руководителей госпредприятий и организаций исключительно на конкурсной основе, путем отбора по многоступенчатой, открытой процедуре. Кадровые конкурсы проходят на предприятиях, подконтрольных Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минагропроду. Конкурсным также был отбор руководителей ключевых госхолдингов и ряда органов власти, включая Государственную фискальную службу, новое руководство которой было назначено в июне 2015 года.