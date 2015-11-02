Украина и Италия подписали меморандум о кооперации малого и среднего бизнеса

Украина и Италия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий кооперацию в сфере малого и среднего бизнеса, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebооk.

"Подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством экономического развития Италии о кооперации в сфере малого и среднего бизнеса", - написала она.

По словам Микольской, стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, аграрной промышленности, торговли, инвестиций, бизнес-климата и приватизации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил подписанное ранее соглашение с Евросоюзом о выделении 55 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

Соглашение позволит создать 15 центров поддержки малого и среднего бизнеса в 15 регионах страны, в которых местные и международные консультанты будут помогать бизнесу становиться более конкурентным, находить рынки сбыта, пользоваться возможностями зоны свободной торговли с ЕС. При этом особое внимание будет уделено регионам, пострадавшим от конфликта, где бизнес может помочь с занятостью и реинтеграцией переселенцев.

Евросоюз планирует выделить Украине, Грузии и Молдове 2 млрд евро на проекты по развитию малого и среднего бизнеса в рамках имплементации соглашений об углубленных и всеохватывающих зонах свободной торговли этих стран с ЕС.