Следующий раунд консультаций по торговым вопросам Украина – ЕС – Россия пройдет в Брюсселе 9-10 ноября
Темой обсуждения станет дальнейшее использование инструментов ВТО для устранения барьеров в торговле с Россией.
Украина планирует провести следующий раунд трехсторонних экспертных консультаций по торговым вопросам в формате Евросоюз – Российская Федерация – Украина 9-10 ноября в Брюсселе.
Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития Украины – торговый представитель Наталья Микольская.
"Потихоньку готовимся к трехсторонней экспертной встрече ЕС – РФ – Украина, которая пройдет в Брюсселе, – написала Микольская. – Во избежание спекуляций следующий раунд экспертных консультаций пройдет 9-10 ноября".
Также она сообщила, что темой обсуждения станет дальнейшее использование инструментов ВТО для устранения барьеров в торговле с Россией.
Читайте такжеПорошенко рассчитывает, что Москва не будет вводить ограничения на украинские товары
Как сообщал УНИАН, предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в сентябре, однако российская сторона так и не смогла обосновать своих торговых претензий к Украине, прежде всего относительно режима свободной торговли с ЕС, соглашение о котором вступает в силу с 1 января 2016 года.
Тогда же, в сентябре, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина готова к самым радикальным шагам РФ и к российскому продуктовому эмбарго. В свою очередь глава правительства РФ Дмитрий Медведев в конце октября подтвердил намерение Кремля ввести торговые ограничения в отношении Украины с 1 января 2016 года.