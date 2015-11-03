Европейские инвесторы интересуются предприятиями Мариуполя - эксперт

По словам Олега Иванюшенко, директора Управляющей компании «Мариупольская инвестиционная группа», которая управляет активами в транспортно-логистическом кластере, по мере стабилизации ситуации на Донбассе количество откликов зарубежных инвесторов растет.

С учетом ситуации и близкого расположения активов к зоне конфликта «УК “МИГ”» привлекла международную компанию Roland Berger Strategy Consultants для разработки стратегии развития Азовского судоремонтного завода. Согласно стратегии развития, АСРЗ требует инвестиций в размере более 10 млн долларов в течении пяти лет. Это позволит увеличить показатели по каждому из направлений деятельности - перевалка, машиностроение, судоремонт и судостроение - от двух до четырех раз.

«Чем спокойнее становится в Мариуполе, тем больше появляется откликов европейских инвесторов. Наибольший интерес пока проявляют не специализированные, а финансовые инвесторы, заинтересованные в том, чтобы в «низкой точке» вложиться в перспективный проект. Мы готовы рассматривать различные варианты форм и инструментов инвестирования, начиная с долгосрочного кредитования до участия в капитале. Естественно реализация всех этих вариантов будет зависеть в первую очередь от позиции государства, в том числе и от того, каким оно видит будущее завода», - рассказал Олег Иванюшенко, исполнительный директор ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа».

Справка про Азовский судоремонтный завод:

Азовский судоремонтный завод (ООО «СРЗ») является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. Предприятие находится под управлением ООО «Управляющая компания “Мариупольская Инвестиционная Группа”».