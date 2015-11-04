Украина и Германия подписали протокол о сотрудничестве в области развития

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и директор департамента двустороннего сотрудничества федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Андреас Гис подписали межправительственный протокол о сотрудничестве в области развития, в рамках которого Украина получит 136 миллионов евро финансовой помощи.

"Мы как координаторы международной помощи будем способствовать скорейшему получению средств для развития социальной сферы", - сказал Абромавичус.

Также министр подчеркнул, что Украина в рамках протокола получит 136 миллионов евро, из которых 88 миллионов евро пойдут на проекты финансового сотрудничества, а оставшиеся 48 миллионов евро - на техническую помощь.

По словам Гиса, помощь правительства Германии согласно достигнутым договоренностям будет заключаться в реализации более 20 программ социального развития.

“Германия экономически и гуманитарно солидарна с Украиной”, - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, правительства Украины и Германии подписали Соглашение о создании украинско-немецкой торговой палаты со штаб-квартирой в Киеве. Церемония подписания состоялась 23 октября в рамках работы украинско-немецкого делового форума с участием премьер-министра Арсения Яценюка и федерального канцлера Ангелы Меркель.