В Париже 18 ноября пройдет украинско-французский форум

Украинско-французский деловой форум, анонсированный правительством летом текущего года, пройдет в Париже ориентировочно 18 ноября, сообщили УНИАН в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

"Форум запланирован на 18 ноября", - сказали в Минэкономразвития.

Как подчеркнули в министерстве, форум станет площадкой для французских инвесторов и будет не менее результативным, чем аналогичный украинско-немецкий бизнес-форум, прошедший в Берлине в октябре текущего года.

Читайте такжеУкраина в ноябре проведет бизнес-форумы в Норвегии и Франции

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году провела два крупных инвестиционных форума – в США в июле и в Берлине 23 октября. В результате украинско-американского форума Украина и США разработали дорожную карту реформ, результатом немецкого форума стало подписание сразу нескольких документов, в частности о создании немецко-украинской промышленно-торговой палаты и кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении украинской стороне 300 миллионов долларов США для приобретения природного газа на западной границе.