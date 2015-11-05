Всем армиям мира готовая еда поставляется компаниями - депутат

«Мы однозначно подтверждаем то, что солдат в армии должен воевать или улучшать свои военные навыки, но не сидеть на кухне», - заявил народный депутат от «Самопомочи», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух в комментарии «Українським новинам».

По его словам, «самостоятельно» готовить себе пищу военные могут лишь «на фронте».

«Если говорить сегодня про зону проведения антитеррористической операции, то там действительно военнослужащие готовят себе самостоятельно, и ни одно юридическое лицо туда не приезжает и не представляет своих услуг», - подчеркнул политик.

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В том, что солдат «должен защищать государство, а не сидеть поваром» уверен и член межфракционного объединения «Депутатский контроль» Максим Поляков. По его словам, помощь по кухне со стороны военнослужащих допустима лишь в том случае, если речь идет об альтернативной службе, когда солдаты по своим убеждениям не могут брать в руки оружие. Но это возможно лишь в виде исключения, до полного перехода Украины на контрактную армию.

«Я считаю, что должна идти исключительно контрактная армия и только те люди, которые хотят защищать государство», - подчеркнул Поляков.

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Секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что в армиях развитых стран питание военнослужащих осуществляются исключительно сторонними гражданскими компаниями, работающие с военными ведомствами на договорных условиях.

«Все армии мира сегодня, в принципе, работают на аутсорсинге. То есть, готовая еда поставляется отдельно взятыми компаниями по отдельно установленным стандартам. К сожалению, у нас сейчас нет ни стандартов, ни эффективности использования денежных средств на продуктовое обеспечение», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, в ближайшее время комитет Рады намерен плотно заняться проблемой продовольственного обеспечения солдат.

«Мы сегодня, в принципе, наладили нормальные поставки горюче-смазочных материалов по рыночным ценам, опекаем поставки обуви военным, военной формы. И следующий момент, которому мы будем уделять внимание, это использование этих почти 4 миллиарда гривень, которые сегодня государство выделяет», - сказал депутат.

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Напомним, Минобороны намерено отказаться от аутсорсинга продовольственного обеспечения военнослужащих. При этом воинские части вернут к советской системе питания, когда солдаты сами работают на кухне. По мнению экспертов, это приведет к увеличению коррупции в армии и ухудшению качества питания военнослужащих.

Сейчас эксперимент по отказу от продовольственного аутсорсинга реализуется во львовской Национальной академии сухопутных войск и на Одесской береговой базе ВМС.