СМИ: Российские компании нашли способ обойти украинские санкции

К такому выводу пришли журналисты «Экономической правды», проведя собственное расследование.

В частности, журналисты убедились, что в торговых точках до сих пор продаются билеты лотереи «Хто там?», которую выпускает оператор «М.С.Л.», и лотереи «Моя країна – Україна», которую выпускает оператор «Патриот». Раньше «Украинская правда» писала о том, что деятельность этих двух компаний, охватывающих 95% украинского лотерейного рынка, контролируют российские олигархи.

В решении Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 2 сентября 2015 года ООО «М.С.Л.» значится под номером 98, а ЧАО «Патріот» - под номером 99. Запрет их деятельности аргументирован следующим образом: «Действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории…».

Согласно решению СНБО к обоим операторам должны быть применены такие виды санкций: блокирование активов, запрет на выведение капиталов из Украины, приостановка выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет работать с международными платежными системами, ввоз и вывоз валютных ценностей и ограничения по выдаче наличных по платежным картам.

Тем не менее на сегодняшний день проблем у российских компаний в Украине нет, констатирует издание. Все это явно не совпадает с видением Министерства финансов по поводу того, как санкции должны отразиться на работе лотерейщиков, пишут журналисты. На днях в разговоре с ЭП министр финансов Наталья Яресько была весьма лаконична. "Да, санкции предполагают уход этих компаний с рынка", - сказала она.

Опрошенные ЭП эксперты говорят, что «под санкциями работать невозможно». «Этим компаниям заморозили счета, и платежные системы отказались с ними работать. В таких условиях сложно заниматься бизнесом», - говорит партнер Baker Tilly Ukraine Дмитрий Драгун. Однако, судя по всему, лотерейщики нашли способ частично обойти эти сложности. Особенно если учесть, что государство не контролирует их деятельность и имеет приблизительное представление об их реальных денежных потоках.