"Так жила вся страна": Абромавичус получил письмо от чиновницы "Укрпатента" с признанием в хищении 150 миллионов

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус получил письмо якобы от директора по вопросам инновационного и информационного развития государственного предприятия “Укрпатент” Нели Полонской с признанием в хищении 150 млн грн за период с 2010 по 2015 год.

Соответствующее письмо опубликовано на странице Абромавичуса в Twitter.

“Я хочу чистосердечно раскаяться в совершении мною хищений денежных средств предприятия, на котором я работала ранее и работаю сейчас в период с 2010 года по 2015 год включительно, за этот период мною было, используя свое служебное положение, похищено и присвоено денежных средств на общую сумму около 150 млн грн”, - говорится в письме.

Кроме того, в письме сообщается, что похищенные деньги не принесли Полонской счастья.

“Эти деньги не принесли мне счастья и радости в жизни… Я решила добровольно признаться в совершенных мной действиях, чтобы суд и правоохранительные органы учли это как смягчающее обстоятельство, жить в постоянном страхе я не могу - это не жизнь, а мучение, я старый человек и хочу спокойно дожить свои годы”, - подчеркивается в опубликованном признании.

При этом Абромавичус отметил, что письмо является “веселым”.

“Явка с повинной... Получил веселое письмо. У наших людей с чувством юмора - все в порядке!”, - написал министр.

Явка с повинной... Получил веселое письмо. У наших людей с чувством юмора - все в порядке! :) pic.twitter.com/OrcGOBel0o — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 5 Листопад 2015

Как сообщила заместитель министра Юлия Ковалив на своей странице в Facebook, Минэкономразвития передало полученное письмо в правоохранительные органы.

«Вот такое письмо мы получили вчера. Похоже на фейк, но дыма без огня не бывает. Все передаю в правоохранительные органы, подлинность подписи проверить не могу, с человеком вчера связи не было», - написала она.

Как сообщал УНИАН, около 30% представителей бизнеса в Украине отметили рост масштабов коррупции в государственных структурах страны за последние полгода, в то время, как согласно предыдущему опросу, представленному в апреле этого года, показатель составлял 27,7%.

Согласно опросу, доля предприятий, которые непосредственно сталкивались с коррупцией, за полгода снизилась до 12,7% с 14,6%.