Режим свободной торговли между Украиной и ЕС будет введен 1 января 2016 года

Режим свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, в особенности России, заявил в ходе международной конференции в Риге премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Соглашение о зоне свободной торговли – это крайне важный шаг. С 1 января 2016 года зона свободной торговли вступит в силу, - сказал Яценюк. - Мы много слышали претензий и сигналов от российской стороны о том, что они готовы ввести заградительные меры в отношении украинских товаров. Но я должен сказать, что если еще три года назад российский рынок составлял для Украины более 30% (объема экспорта - УНИАН), то сейчас это не более 12,5%", - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Украина будет признательна Евросоюзу за техническую помощь в полномасштабной реализации соглашения, а также за возможное увеличение квот для импорта украинской продукции в страны ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами. Российская сторона пригрозила Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

Ранее Яценюк подчеркивал, что Зона свободной торговли с Европейским Союзом, которая вступит в силу 1 января 2016 года, станет каналом привлечения инвестиций и стимулом расцвета экономики Украины.