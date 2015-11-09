Украина для роста в рейтинге Doing Business должна урегулировать процедуру банкротства и выполнения судебных решений

Украина для дальнейшего роста в рейтинге Doing Business должна урегулировать процедуру банкротства и выполнения судебных решений, заявила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на круглом столе в Киеве.

"Много лет подряд у нас очень низкие и плохие показатели по таким направлениям, как вопросы восстановления платежеспособности или банкротства и вопросы выполнения судебных решений. Это два показателя, которые наиболее резонансны и приводят к коррупции", - сказала она.

Ляпина призвала общественность и ответственные государственные органы ускорить принятие необходимых законодательных изменений.

"Я призываю общественность (стимулировать необходимые реформы - УНИАН), и Минюст это понимает, но ему необходима помощь, мощная помощь для того, чтобы это изменить. Если в вопросах регистрации бизнеса особенного сопротивления не было, это просто вопрос продвижения по определенным нормативно-правовым изменениям, то в вопросе исполнительного производства (выполнение судебных решений - УНИАН) лежат колоссальные коррупционные интересы и сопротивление любым инициативам", - подчеркнула глава Госрегуляторной службы.

Читайте такжеУкраина показала значительный прогресс в упрощении ведения бизнеса – Абромавичус

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

По словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, Украина потеряла возможность подняться еще на 29 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business из-за отсутствия поддержки парламентом законов об урегулировании неплатежеспособности и защите инвесторов.