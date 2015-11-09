Депутаты хотят оставить норму о трудовых книжках в новом Трудовом кодексе

Члены комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения намерены оставить норму о трудовых книжках в проекте Трудового кодекса ко второму чтению, сообщил УНИАН член комитета, народный депутат Александр Дроздик во время обсуждения проекта Трудового кодекса на круглом столе в Киеве.

«Я считаю, что сейчас трудовые книжки нужно оставлять… Комитет тоже полностью поддержал эту позицию, о чем свидетельствует текст законопроекта к первому чтению», - сказал Дроздик. По словам депутата, решение об отказе от трудовых книжек является слишком радикальным и страна к этому не готова. «Не нужно доводить до абсурда и ломать настолько законодательство и систему, чтоб мы потом получили коллапс в стране», - добавил он.

Главный редактор портала «Горячая линия кадровика» Ирина Житкова считает, что такую позицию поддерживают и кадровики. По её словам, упразднение трудовых книжек только усложнит жизнь работникам. Например, для некоторых категорий трудящихся льготы устанавливаются в зависимости от стажа, данные о котором берут из трудовой книжки. В противном случае им придется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд за справками, подтверждающими стаж, пояснила эксперт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в первом чтении приняла новый Трудовой кодекс, объединяющий многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирующий трудовое законодательство Украины к международным актам.

За принятие проекта Трудового кодекса в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов при необходимых 226.

Главными предлагаемыми новациями в трудовых отношениях является то, что в случае возможных противоречий норм разных законов о труде, все неточности трактуются в пользу работника. Также предполагается заключение трудового договора исключительно в письменной форме. Запрещается изменять нормы трудового договора и заработную плату без согласия работника. Ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 дней. В новом кодексе остается норма о 40-часовой 5-дневной рабочей неделе. Без изменений остается и норма об испытательном сроке, длительность которого не может превышать 3 месяцев. В то же время, сверхурочная работа будет оплачиваться в трехкратном размере, в отличие от нынешней нормы об оплате работы во внеурочное время в двукратном размере.