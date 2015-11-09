Создатель МММ похвастался, что способен обрушить курс биткоина

"Если я откажусь использовать биткоины завтра, то его курс рухнет. Можете посмотреть на ежедневные "письма счастья" (один из элементов схемы Мавроди "глобальная касса взаимопомощи" — ред.) на сайте и оценить объем (торгов — ред.). При этом не забывайте, что мы публикуем не все письма, чтобы не перегружать серверы. Невозможно опубликовать их все", — рассказал Мавроди.

Он пояснил, что существует два проекта — MMM China, где не используется криптовалюта, и MMM Global, где при торговле используются исключительно биткоины. "Благодаря огромному спросу на биткоин в проекте цена его резка выросла. Это такой побочный эффект. Я никогда не ставил своей целью манипулировать ценой биткоина", — добавил Мавроди, передает РИА Новости.

5 ноября Financial Times писала, что резкий рост курса криптовалюты биткоин связан с популярностью «социально-финансовой сети» МММ в Китае. Накануне курс биткоина вырос более чем на 20% до $490. Работу на китайскую аудиторию МММ начала уже год назад, однако получила популярность примерно месяц назад. За этот месяц курс биткоина вырос примерно вдвое.

Bitcoin (биткоин) — виртуальная валюта, которая появилась в 2009 году. Биткоины могут использоваться для электронных финансовых операций, включая покупку в интернет-магазинах реальных товаров или услуг. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют через площадки для торгов. В сентябре 2015 года Комиссия по срочной торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC) признала биткоин биржевым товаром.

Самой известной финансовой пирамидой в РФ является МММ Сергея Мавроди. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а позднее объявлял о запуске новых проектов.