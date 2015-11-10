Кэмерон: Евросоюз не должен взваливать на нас "спасение" евро

Страны, не входящие в еврозону, должны получить от ЕС новые гарантии защиты, ЕС должен признать полномочные права валют и не взваливать на них "спасение" евро, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Британии нужны гарантии, что единый рынок будет защищен, что дискриминации по валютному принципу не будет. Еврозона и нееврозона – это разные вещи, и ЕС должен быть достаточно гибким, чтобы удовлетворять и тех, и других. Поэтому я прошу лидеров ЕС договориться о четких принципах, дающих гарантии странам, не входящим в еврозону", - сказал Кэмерон в программной речи.

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Также Кэмерон потребовал от ЕС юридически обязывающий документ, который выведет Королевство из-под действия принципа "все более тесного союза наций Европы", пишет Прайм.

Одним из главных пунктов предвыборной программы консерваторов, которых возглавляет Кэмерон, было обязательство провести референдум о членстве Британии в ЕС. Последние опросы показывают, что большинство британцев хотят сохранения членства.