В РФ продуктовые карты хотят выдать 20 миллионам людей – ежемесячная сумма на покупки меньше $22

Минпромторг РФ предварительно рассчитал на 2017 год объем адресной продовольственной помощи, необходимой малоимущим жителям РФ, — 70 миллиардов рублей, при этом программа помощи может охватить до 20 миллионов человек, сообщил журналистам представитель ведомства Александр Лифинцев, передает РИА Новости.

"1,4 тысячи рублей (21,7 доллара США - ред.) — это средняя расчетная сумма субсидии на одного члена домохозяйства в месяц в 2017 году, она рассчитывается как дефицит доходов домохозяйств до величины прожиточного минимума с учетом расходов на продовольственные товары", — рассказал Лифинцев, уточнив, что на эти цели "максимальная сумма — это 70 миллиардов в 2017 году".

"По нашим расчетам, потенциальными получателями средств по программе смогут быть 20 миллионов человек", — добавил он.

По его словам, "не все сразу смогут пойти и получить карточки в первый год работы программы, это связано с тем, что не все будут об этом знать, нужна будет сильная информационная политика, где-то не сразу смогут сработать местные органы власти, не смогут раздавать карточки".

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"По расчетам, где-то 25% обратятся за карточками в первый год", — уточнил Лифинцев.

"Использование одного банка не является целесообразным, возможно, это будет несколько, главное, чтобы это были надежные банки, и важно, чтобы это была единая процессинговая система", — также добавил представитель Минпромторга.