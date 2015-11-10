В Брюсселе в феврале пройдет бизнес-форум Украина-ЕС

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

«В феврале следующего года мы вместе с Business Europe организуем здесь, в Брюсселе, деловое мероприятие, на котором я выступлю со вступительной речью. Мы хотим посмотреть, как мы можем способствовать сотрудничеству между европейскими и украинскими компаниями и будем говорить об инвестициях в Украину», - сказала еврокомиссар.

По ее убеждению, этот форум «может быть одной из возможностей для компаний, чтобы встретиться и обменяться мнениями, чтобы посмотреть, как они могут сотрудничать».

Отвечая на вопрос, какие ошибки совершает украинский бизнес при заходе на рынок ЕС, Мальмстрём отметила, что «всегда трудно заходить на новый рынок».

«Вы должны быть конкурентоспособными, и у вас должны быть товары, которые пользуются спросом. Безусловно, для украинской продукции есть потенциал, особенно в сельскохозяйственном секторе, а также и в других. Но Украине нужны реформы», - подчеркнула она.

Еврокомиссар высказала уверенность, что если украинская сторона «хочет привлечь европейские инвестиции, которые вам необходимы для создания рабочих мест, а европейские компании хотят инвестировать в Украину, то нужна предсказуемая бизнес-среда».

«Вы должны гарантировать, что ведется борьба с коррупцией, что есть предсказуемые, хорошие, прозрачные и недискриминационные условия для бизнеса, чтобы он мог действовать, чтобы была хорошая инвестиционная среда. Это займет время, и мы поможем вам, но это должно быть сделано. И это может быть сделано только Украиной», - убеждена Мальмстрём.

Отвечая на вопрос, может ли Украина стать новой производственной площадкой для европейских компаний по причине дешевой рабочей силы, еврокомиссар сказала: «У вас есть человеческий капитал, у вас есть технические знания, высоко образованные люди и специалисты в разных областях. Вы не должны стремиться конкурировать как дешевая рабочая сила, потому что у вас есть навыки, товары и привлекательный рынок. Мы видим огромный потенциал для роста».

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

9 ноября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что практические решения для снятия беспокойства РФ относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС еще не найдены.