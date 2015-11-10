Из бюджета Евросоюза ошибочно потратили более 6 миллиардов евро

Более 6 миллиардов евро из бюджета Евросоюза в 2014 году были потрачены не в соответствии с предписаниями ЕС.

Такая цифра приводится в отчете Европейской счетной палаты, опубликованном во вторник, 10 ноября, пишет «Немецкая волна».

Согласно документу, в 2014 году не по назначению было потрачено 4,4 процента (около 6,3 млрд евро) от общей суммы издержек, равной 142,5 млрд евро. В 2013 году этот показатель составил, согласно новым подсчетам, 4,5 процента.

Председатель Европейской счетной палаты Витор Кальдейра призвал к "совершенно новому подходу" к расходованию средств ЕС, который позволил бы тратить их только по назначению. Представляя отчет в Брюсселе, Кальдейра отметил, что это особенно важно во времена таких "больших вызовов", как миграционный кризис или высокий уровень безработицы.

Читайте такжеКэмерон: Евросоюз не должен взваливать на нас "спасение" евро

По словам Кальдейры, которые приводит агентство dpa, к типичным ошибкам при расходовании средств ЕС относится нарушение предписаний при распределении государственных заказов. К примеру, если госзаказы распределяются без проведения конкурса. При этом Кальдейра отметил, что показатель, который в 2014 году равен 4,4 процента, не стоит рассматривать как мошенничество, неэффективность и разбазаривание средств.