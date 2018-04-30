Еврокомиссар по вопросам торговли: Мы решили, что ЗСТ c Украиной вступит в силу, и Россия должна это принять

12-13 ноября Украину посетит с визитом шведский политик, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем (Cecilia Malmström). В повестке дня ее поездки в Киев - встречи с президентом Украины, премьер-министром, министрами экономики и иностранных дел. Основным вопросом переговоров станет предстоящее с 1 января 2016 года применение углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС.

Накануне визита Сессилия Мальмстрем рассказала в интервью УНИАН о преимуществах ЗСТ для украинских товаропроизводителей, как сделать украинские товары конкурентными на европейском рынке, выгодах для потребителей, необходимости практических шагов украинской власти по внедрению важных реформ и о действиях Евросоюза по отношению к России, выражающей обеспокоенность ЗСТ Украины с ЕС.

Какова цель вашего визита в Украину?

Цель этой поездки – показать Украине поддержку и обсудить будущую реализацию зоны свободной торговли (ЗСТ).

Если говорить о ЗСТ, существует ли общее понимание, какие украинские товары могут быть интересны и будут успешными на рынке ЕС? Возможно, есть прогноз, как украинский импорт в ЕС может вырасти или не вырасти в ближайшие пять-десять лет?

Очень трудно делать такие прогнозы, учитывая сложную ситуацию в Украине, борьбу, которая у вас есть в некоторых местах в вашей стране.

Еще год назад мы предоставили украинским товарам автономные торговые преференции. Сейчас мы откроемся для большей экономической интеграции, убирая другие препятствия и нетарифные барьеры, что будет способствовать заходу украинских товаров. И, конечно, это зависит от того, что может быть конкурентным.

У вас есть достаточно конкурентоспособная продукция сельского хозяйства. Я считаю, что она будет в центре внимания. Но это также может быть техника или фармацевтическая продукция. Очень трудно сказать.

Две другие страны - Грузия и Молдавия - уже применяют ЗСТ. За год мы видим очень-очень позитивное развитие. Особенно, в случае Грузии: как в росте, так и в увеличении товарооборота между ЕС и Грузией. Чуть меньше с Молдавией, но тут также есть положительная тенденция.

Несмотря на торговые преференции, которые ЕС предоставил украинским товарам, в текущем году мы видим, что украинский экспорт на европейском рынке уменьшился на более чем на 30%. По вашему мнению, почему это произошло?

Украинский экспорт упал на глобальном уровне (не только с нами), в том числе, из-за большого количества внешних факторов - российское эмбарго, война, то, что происходит в вашей стране и в экономике, в целом. Кроме того, в глобальном масштабе, снизились цены на некоторые из ваших продуктов на экспорт - металл, сельскохозяйственная продукция. Это также сыграло свою роль.

Я, конечно, не могу обещать, что с 1 января все сразу изменится, но мы начнем долгосрочное партнерство, облегчая вход для украинской продукции. Работая с вами, чтобы помочь получить сильную экономику, помогая вам поднять стандарты вашей продукции, получить своего рода штамп высокого качества, чтобы их можно было экспортировать не только в Европу, но и в другие страны в вашем регионе. И, конечно, в проведении реформ, которые необходимы.

А существуют ли какие-то прогнозы в отношении европейского экспорта в Украину? Как это может изменить украинский рынок, повлиять на благосостояние украинцев?

Я думаю, что это будет хорошо для вас в двух отношениях. Во-первых, для потребителей, народа Украины, будет хорошо получить больший доступ к большему количеству товаров, которые из-за тарифов будут дешевле. Это хорошо, так как они получат более широкий выбор по более низкой цене.

Во-вторых, импортируя без тарифов и других разного вида барьеров технику, можно использовать ее для подъема технологического прогресса в сельском хозяйстве. Мы экспортируем значительное количество техники, которую вы можете использовать для улучшения вашей собственной техники. Например, в сельском хозяйстве. И вы можете использовать свой внутренний рынок намного лучше. Это откроет новые возможности. Мы видели это в Грузии.

Каковы ваши ожидания от итогов трехсторонних консультации в формате Украина-Россия-ЕС, посвященных высказанной Москвой обеспокоенности в связи с применением ЗСТ в Украине?

Мы провели много-много встреч на техническом уровне и на уровне министров. В ближайшее время планируется еще одна, но ее дата еще не определена.

Наши ожидания таковы, что Россия воздержится от применения новых санкций, а также не снимет с Украины имеющиеся преимущества. Мы решили, что ЗСТ {с Украиной} вступит в силу, и Россия должна это принять. Мы сказали, что, если у России есть обеспокоенность, которая носит практический характер, когда речь идет о применении ЗСТ (а это могут быть и ветеринарные сертификаты, и некоторые аспекты сотрудничества, то есть, очень техничные, но важные вопросы), то мы готовы помочь России.

Пока мы не достигли договоренностей по этому деликатному вопросу, но мы по-прежнему оптимистичны в отношении того, что мы можем найти выход.

Тем не менее, мы уже видели недавнее заявление премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, что с 1 января по отношению к Украине будет повышен уровень таможенно-тарифной защиты, а также будут распространяться другие экономические санкции, которые сегодня действуют по отношению к странам ЕС. Вы действительно верите, что можете договориться с россиянами?

По крайне мере, мы должны попытаться. Мы будем стараться. Но у меня есть полная поддержка всех государств-членов, включая Комиссию. И ваше правительство неоднократно заявляло - соглашение вступит в силу с 1 января следующего года, что бы ни говорила Россия.

Если мы договоримся с ними раньше – прекрасно. Но оно вступит в силу в любом случае.

Что касается российского предложения о сотрудничестве, которое могло бы привести к формализации отношений Евразийского Экономического Союза (ЕЭС) с ЕС, каково ваше мнение по этому вопросу, и при каких условиях ЕС сможет признать ЕЭС?

Прежде всего, мы должны убедиться, что Минские договоренности реализовываются в полном объеме, что применяется ЗСТ Украина-ЕС, и что Россия не предпринимает никаких мер по отношению к Украине. Также у нас есть достаточно много проблем с Россией в ВТО, которые необходимо решать.

Это все - условия, прежде, чем мы сможем начать формальные отношения с Евразийским союзом.

Возвращаясь к ЗСТ, какие ошибки допускают украинский бизнес и правительство при заходе на рынок ЕС? Что должно быть сделано, чтобы избежать подобных ошибок?

Я не уверена, что могу привести примеры ошибок. Конечно, всегда трудно заходить на новый рынок, вы должны быть конкурентоспособными, и у вас должны быть товары, которые пользуются спросом.

Безусловно, для украинской продукции есть потенциал, особенно, в сельскохозяйственном секторе, а также и в других. Но Украине нужны реформы. Потому что, если вы хотите привлечь европейские инвестиции, которые вам необходимы для создания рабочих мест (а европейские компании хотят инвестировать в Украину), нужна предсказуемая бизнес-среда.

Вы должны гарантировать, что ведется борьба с коррупцией, что есть предсказуемые, хорошие, прозрачные и недискриминационные условия для бизнеса, чтобы он мог действовать, чтобы была хорошая инвестиционная среда. Это займет время, и мы поможем вам, но это должно быть сделано. И это может быть сделано только Украиной.

Говоря о европейских производителях, компаниях, может ли Украина стать новой производственной площадкой для производителей ЕС по причине наличия дешевой рабочей силы?

Нет, я не думаю, что это будет так. У вас есть человеческий капитал, у вас есть технические знания, высокообразованные люди и специалисты в разных областях. Вы не должны стремиться конкурировать потому, что у вас есть дешевая рабочая сила, а должны стремиться конкурировать, потому, что у вас есть навыки, товары и привлекательный рынок. Мы видим огромный потенциал для роста.

В феврале следующего года мы вместе с Business Europe организуем в Брюсселе деловое мероприятие, на котором я выступлю со вступительной речью. Мы хотим посмотреть, можем ли мы способствовать сотрудничеству между европейскими и украинскими компаниями, и будем говорить об инвестициях в Украину.

Как могут украинский и европейский бизнес координировать свои усилия для того, чтобы быть успешным?

Не нам говорить бизнесу, что делать. Что украинцы должны сделать, так это продолжать путь проведения реформ, бороться с коррупцией, создать хороший деловой климат. Бизнес-форум может быть одной из возможностей для компаний, чтобы встретиться и обменяться мнениями, чтобы посмотреть, как они могут сотрудничать.

Ирина Сомер