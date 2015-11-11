Медведев россиянам: повышение пенсионного возраста неизбежно

"Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать — во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс. Только забегать вперед не надо. Поэтому мы пока решений никаких не приняли. Но уж если это делать, то начинать с тех, кто к этому морально готов", - сказал Медведев в интервью "Российской газете", передает Прайм.

По его словам, при принятии решения об увеличении пенсионного возраста госслужащих власти исходили из того, что они готовы трудиться дольше, чем некоторые другие категории граждан. "Законопроект подготовлен, внесен. В нем предусмотрена этапность перехода к новому периоду выхода на пенсию в 65 лет для государственных служащих", - напомнил премьер.

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Он также рассказал, что не все госслужащие восприняли такую новость с радостью.

"Если вы думаете, что все государственные служащие этому обрадовались, то это не так. Опять же все зависит от того, какую позицию занимает человек. Для кого-то важно работать как можно дольше, сохранять свою профессиональную востребованность, и это не обязательно какие-то большие начальники. Это могут быть люди, занимающие вполне скромные позиции, но они хотят работать долго и деньги зарабатывать, и просто быть востребованными. Кто-то построил свою жизнь немножко иначе: думает о том, как в 55 или в 60 лет уйти на пенсию, заниматься внуками, ездить на дачу. И эта позиция заслуживает уважения", - добавил Медведев.