Расходы Германии на беженцев оценили уже в 21 миллиард евро

Германии необходимо потратить более 21 млрд евро (22,5 млрд дол) на помощь беженцам в 2015 году, куда будут входить обеспечение жилищными условиями, продуктами питания и образовательными программами, передает со ссылкой на Институт экономических исследований Мюнхена (Ifo institute) издание The Guardian.

В 2015 году Германия ожидала прибытия на свою территорию 1,1 млн беженцев. В сентябре затраты на мигрантов в Германии оценивали в 10 млрд евро.

В Институте экономических исследований подчеркнули, что образовательные программы и профессиональная подготовка беженцев для трудоустройства в Германии является одним из ключевых аспектов интеграции мигрантов в немецкое общество.

Официально Германия не озвучивает затраты на беженцев в 2015 году, лишь сообщается, что Берлин увеличил финансирование федеральных земель на 4 млрд евро., пишет ZN.UA.

Сообщалось, что в Германию прибудет до миллиона беженцев в 2015 году. А согласно прогнозу Евросоюза, еще три миллиона мигрантов прибудут в Европу к концу следующего года. По данным ООН, более 750 тысяч беженцев прибыли к берегам Европы через Средиземное море с начала 2015 года.

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Германия занимает наиболее активную позицию в приеме беженцев. Ежедневно в страну прибывает до 10 тысяч человек. За первые 6 месяцев 2015 года Германия приняла у себя больше всего мигрантов - 450 тысяч человек, к концу года их будет 800 тысяч, всего - 1,3 млн.