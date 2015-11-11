Торгпред Украины определила рамки диалога с Россией о зоне свободной торговли с ЕС

Украина готова развеять опасения России касательно вступления в силу зоны свободной торговли с Евросоюзом с 1 января 2016 года лишь в рамках имеющегося соглашения об ассоциации, не внося изменений в его текст.

Об этом журналистам сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская после заседания правительства в среду.

“Если у россиян есть определенные опасения, то мы эти опасения можем каким-то образом удовлетворять только в рамках действующего соглашения, без внесения в него изменений … Некоторые опасения, которые российская сторона выражает, не являются обоснованными и даже не имеют никакого отношения к торговой части соглашения об ассоциации”, - сказала она.

По словам Микольской, трехсторонняя встреча политического руководства Украины, ЕС и России по вопросу вступления в силу соглашения об ассоциации может состояться в скором времени.

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Как сообщал УНИАН, заседание Совета ассоциации Украины и Европейского Союза, на котором украинская сторона представит результаты выполнения своих обязательств перед вступлением в силу экономической части соглашения, состоится в декабре.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.