Афганистан согласовал условия членства в ВТО - СМИ

Афганистан в среду согласовал условия присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО) с нынешними 161 членами организации, сообщает Прайм со ссылкой на Reuters.

"Министры торговли стран-участниц организации должны подписать оговоренные условия присоединения Афганистана к ВТО на встрече в Найроби в следующем месяце. Страна станет участником организации через 30 дней после ратификации договора, которая должна состояться до 30 июня 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, Казахстан и Либерия также недавно согласовали условия членства в ВТО, то есть число членов организации расширится со 161 до 164 членов. Официально Казахстан станет 162 членом организации в конце 2015 года, после урегулирования всех процедурных формальностей.

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ВТО - международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве.