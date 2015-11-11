Кабмин решил упразднить трудовые книжки

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который упраздняет необходимость оформления и ведения трудовых книжек как свидетельства трудового стажа.

Об этом по окончании заседания правительства сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

"Еще приняли решение по трудовым книжкам. Упраздняем их. Передаем в Верховную Раду законопроект. Для кадровиков это существенно упростит работу. Все страны через это прошли", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в начала ноября Верховная Рада в первом чтении приняла новый Трудовой кодекс, объединяющий многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирующий трудовое законодательство Украины к международным актам. При этом члены комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения предложили оставить норму о трудовых книжках в проекте Трудового кодекса ко второму чтению.