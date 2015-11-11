Абромавичус предупредил Россию, что ее эмбарго прежде всего ударит по российским потребителям

Вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус после заседания Кабмина.

"Сейчас экспорт в Россию у нас упал до 12,4%. Россия непредсказуемый торговый партнер. Однако дальнейшие санкции против нас сильно ударят по ним самим", - сказал Абромавичус.

Читайте такжеЕврокомиссар по вопросам торговли: Мы решили, что ЗСТ c Украиной вступит в силу, и Россия должна это принять

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.