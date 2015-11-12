Рада обязала Антимонопольный комитет обнародовать все принятые решения

Верховная Рада приняла в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности деятельности Антимонопольного комитета Украины", который обязывает Антимонопольный комитет Украины публиковать свои решения на официальном сайте.

За принятие закона №2102 проголосовали 263 народных депутатов при необходимых 226.

Докладчиком выступил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, по его словам, закон направлен на усовершенствование прозрачности деятельности Антимонопольного комитета.

В пояснительной записке указывается, что закон разработан с целью выполнения соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза, введение процедуры общественного контроля за деятельностью Антимонопольного комитета.

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Как сообщал УНИАН, компании - члены Американской торговой палаты настаивают на принятии Верховной Радой трех законопроектов по реформированию антимонопольного законодательства. Это законопроект №2431, касающийся введения методики наложения, расчета и взимания штрафных санкций Антимонопольным комитетом, №2168 относительно внесения изменений в процедуру рассмотрения заявлений на концентрацию и №2102, который обяжет АМКУ публиковать все принятые решения, предоставляя исчерпывающую информацию.