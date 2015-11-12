ЕС и Украина не будут вносить изменения в соглашение об ассоциации, несмотря на любые предложения - Томбинский

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на бизнес-форуме в Киеве.

“Европейский Союз и Украина создают зону свободной торговли с 1 января 2016 года, чтобы не было никаких предположений, что это можно отложить. Второе - мы не соглашаемся на изменения в соглашение”, - сказал он.

Читайте такжеЕврокомиссар по вопросам торговли: Мы решили, что ЗСТ c Украиной вступит в силу, и Россия должна это принять

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

9 ноября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что практические решения для снятия беспокойства РФ относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС еще не найдены.