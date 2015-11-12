Украина примет ответные меры в случае введения Россией эмбарго - торгпред

Украина примет ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года, сообщила журналистам торговый представитель Украины Наталья Микольская на бизнес-форуме в Киеве.

“Если они применят эти меры - они получат меры в ответ. Зона свободной торговли - это двухсторонний процесс. Просто сидеть и ждать мы не будем. Мы будем оспаривать их незаконные ограничения, и в случае применения ими выхода из режима зоны свободной торговли, будут приняты соответствующие меры со стороны Украины”, - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.