Депутаты предварительно одобрили набсоветы на госпредприятиях

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на изменение системы управления государственными предприятиями, что сделает их более прозрачными и подконтрольными государству.

За законопроект №3062 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности» проголосовали 244 народных депутата при необходимых 226.

Докладчиком по законопроекту выступил министр экономического развития Айварас Абромавичус. По его словам, данный проект предполагает создание наблюдательных советов в унитарных госпредприятиях и привлечение в них независимых членов для контроля за госсобственностью. Также в госкомпаниях будет проводиться ежегодный аудит их деятельности, который сейчас проводится сомнительными компаниями или не проводится вовсе. Госкомпании обяжут публиковать финансовую отчетность, что сейчас мало кто делает, а также информацию о связанных лицах и посредниках, добавил министр.

Как указывается в пояснительной записке, предлагается установить, что наблюдательный совет государственного унитарного предприятия контролирует и регулирует деятельность руководителя предприятия для защиты прав государства. В частности, в государственных предприятиях, а также хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых доля государства превышает 50 процентов, создается наблюдательный совет. Порядок его создания определяет Кабинет министров. Также предлагается установить требование обязательного обнародования госкомпаниями информации о своей деятельности (финансовой отчетности, информации о должностных лицах субъектов хозяйствования, совершении сделок и т.д.).

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Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус назвал нынешнее состояние государственных предприятий, их управление и результаты позорными.

Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета «Нафтогаза» и «Укрзализныци», в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.