Фискальная служба отчиталась о проверках IT-компаний

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, всего в Украине работает около 5 тыс. компаний, из которых 700 компаний имеет иностранный капитал или иностранные инвестиции.

“Мы сделали топ-100 этих компаний по наибольшим объемам, из этого перечня ни к одной компании ГФС не применяла никакие процессуальные действия, ни обыски, ни изъятие документов”, - сказал он.

По его словам, компании манипулируют вопросами иностранных инвестиций.

“Мы поддерживаем инвестиции в Украину, но ни в коем случае иностранные инвестиции не являются индульгенцией при использовании противоправных схем. Из того анализа, что мы видим, иностранные инвестиции - это в большей мере офшорные компании, конечным бенефициаром которых являются граждане Украины”, - сказал Билан.

При этом он отметил, что теми компаниями, у которых есть реальные иностранные инвестиции, управляют украинцы, которые знают, как “оптимизировать” налоги.

Как сообщал УНИАН, злоумышленники используют IT-отрасль для формирования фиктивного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ежемесячно на сумму около 300 млн грн.

Министр экономики Айварас Абромавичус провел встречу с представителями IT-компаний для детального обсуждения проблемы частых проверок компаний силовиками.

Кроме того, Абромавичус обсудил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым проблему участившихся проверок правоохранительными органами IT-компаний.

Ранее министр экономики сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.