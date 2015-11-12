В ЕС спрогнозировали, за сколько лет свободная торговля принесет Украине ощутимый эффект

Зона свободной торговли с Европейским Союзом, вступающая в силу 1 января, принесет Украине ощутимый эффект минимум через 2 года и будет способствовать кумулятивному экономическому эффекту, заявил представитель ЕС в Украине Ян Томбинский на бизнес-форуме в Киеве.

“Я очень оптимистично смотрю на то, что случится через 2, 3, 4 года. Я настаиваю на том, что это не случится 1 января 2016 года. Нам нужно построить фундамент, запустить двигатель - и результат придет. Я слышу украинские дебаты: “То, что должно случиться через 2 года, еще не принесло результата”. Так не будет в развитии украинской экономики”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам Томбинского, Евросоюз может обеспечить новую индустриализацию Украины, предоставив ей помощь в формировании необходимой инфраструктуры и современного производства.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Министерство экономического развития и торговли ожидает роста ВВП Украины в результате достижения макрофинансовой стабилизации уже в IV квартале текущего года.