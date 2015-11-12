Продуктовые карточки: россияне получат бесплатную еду от государства к выборам 2017 года

По сообщению Минпромторга РФ, в 2016 году, на который предварительно был запланирован запуск программы, будет происходить ее окончательное утверждение и отладка. Де-факто первые карточки россияне смогут получить лишь через год, пишет Прайм.

В Минпромторге надеются с помощь этой программы не только помочь нуждающимся, но и поддержать российского товаропроизводителя. Доступны по карточкам будут лишь российские товары. Ассортимент пока прорабатывается – известно лишь, что это в основном скоропортящиеся продукты. Точный их список будет уточняться.

Накануне Минпромторг озвучил уровень расходов на эту программу. Специалисты ведомства рассчитали, что на реализацию потребуется около 70 млрд рублей из федерального бюджета. По предварительным оценкам, участвовать в программе могут 15-16 млн человек. В среднем на одного члена домохозяйства в месяц необходимо начислять 1400 рублей.

По данным Росстата, число россиян за чертой бедности с начала 2015 года увеличилось на 3,1 млн, перевалив к началу ноября уже отметку в 23 млн человек.