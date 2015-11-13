США сняли экономические санкции с Либерии

Президент США подписал закон, отменяющий действовавшие в отношении Либерии экономические санкции, сообщает Белый дом, передает Прайм.

Санкции действовали с 2004 года в связи с деятельностью режима бывшего президента Чарльза Тейлора, который обвинялся в частности в преступлениях против человечности и был приговорен к длительному тюремному заключению. Санкции среди прочего вводили запрет на экспорт из Либерии алмазов - главного полезного ископаемого страны.

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Как отмечается в письме Обамы конгрессу США, ситуация в этой африканской стране за последние годы существенно изменилась в сторону "развития демократии, политических, административных и экономических институтов". Так, он упомянул признанные мировым сообществом президентские выборы в стране в 2005 и 2011 годах.

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По мнению американского президента, действовавшие ограничения дали положительный эффект в сфере борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых и торговлей оружием и таким образом сохранять санкции больше нет необходимости.